Jani heet eigenlijk niet Jani: dit zijn de échte namen van onze BV’s TK

18 juni 2019

11u07 2

Als je eigen naam niet zo lekker bekt, kiezen artiesten vaak voor een andere stage name. Dat is bij de sterren zo, en dat is bij onze BV’s niet anders. Bij de meesten raakt die dan zo ingeburgerd dat we niet meer weten wat er eigenlijk op hun identiteitskaart staat. Een overzicht.