Jani heeft erg veel geluk gehad: “Ik liet een cosmetische ingreep doen die bij 80 procent van de mensen mislukte” TK

16 maart 2019

12u01 0 Showbizz Jani Kazaltzis, Vlaanderens favoriete stijlgoeroe, was vanmorgen te gast in ‘Het Heilig Huis Van Hanssen’ op Joe. Daarin vertelde hij Evi Hanssen onder meer over botox en het worstelen met zijn kinderwens. Hij kreeg het ook even te kwaad toen hij een boodschap van zijn mama hoorde.

Jani komt uit Grieks gezin en heeft een bijzondere band met zijn mama. Wanneer Evi een boodschap laat horen waarin zijn mama vertelt hoeveel steun ze altijd heeft gehad aan Jani, krijgt hij het toch even erg moeilijk.

Evi kijkt met Jani in de spiegel om te bepalen wat hij allemaal aan zijn gezicht laat doen. “Ik heb ooit wel al botox gedaan, maar daar schrok ik zelf wel een beetje van. Ik leek zo een oude Hollywoodster die te hard probeerde jong te blijven”, aldus een erg openhartige Jani. Wat hij wel doet zijn fillers om zijn rimpels op te vullen. En Jani vertelt ook dat hij erg veel geluk gehad heeft toen hij op zijn 20ste zijn lippen liet opspuiten met silicone, want 80% van de behandelingen zijn toen mislukt. “Dat zou ik nu nooit meer opnieuw doen.”

Zo’n vier jaar geleden dachten Jani en zijn partner nog aan kinderen, een wens die ze ondertussen opgeborgen hebben. De kritiek die hij kreeg op zijn uitspraken over zijn kinderwens hebben hem heel erg gekwetst: “Als homokoppel wordt het toch niet aanvaard dat je een kind zou maken. Je beseft opeens je beperkingen als homo in de maatschappij en dat was even heel confronterend. Voor een heterokoppel is het makkelijker want je hebt veel meer opties. Eigenlijk is het kritiek krijgen op iets waar je niks aan kan doen” vertrouwde hij Evi toe.