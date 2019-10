Jani begint de vermoeidheid van het dansen te voelen: “Stiekem tel ik af naar wanneer het stopt” dbj

20 oktober 2019

08u40 0 TV Vanavond geven de overgebleven bekendheden opnieuw het beste van zichzelf in ‘Dancing With The Stars’. Jani Kazaltzis (40) is een van de nog overgebleven kandidaten, maar de vermoeidheid begint te wegen. Hij vertelt dan ook dat hij uitkijkt naar het einde.

“Ik hoop natuurlijk zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven, maar stiekem tel ik af naar de eerste dag dat ik niet meer moet dansen”, vertelt Jani in Het Nieuwsblad. “Fysiek is het erg zwaar. Ik kruip ’s ochtends met veel moeite uit mijn bed. Toch blijf ik volhouden omdat dansen me ook enorm boeit. Voor mij is het een uitlaatklep.”

Door de wedstrijd ziet Jani zijn vriend ook amper. “Hij is het al gewoon dat het soms superdruk kan zijn. Maar nu hebben we nog minder tijd dan gebruikelijk voor elkaar. Gelukkig duurt de wedstrijd maar enkele weken, dat houdt het leefbaar. En ‘s avonds zien we elkaar sowieso wel even. Vanaf december komt er een lange periode dat het weer rustig is.” Eerder gaf de stylist ook al toe dat hij en zijn vriend samen naar een therapeut gingen om aan hun relatie te werken. Zo wil hij het taboe daarrond verbreken.