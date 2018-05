Janet Jackson na gewichtsproblemen, familieruzies en een scheiding: "Dankzij mijn zoontje heb ik vrede met de wereld" Redactie

31 mei 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Janet Jackson (52) zat de voorbije jaren op een emotionele rollercoaster, maar die helse rit is wat haar betreft nu voorbij. "Ondanks alle moeilijkheden leid ik nu het leven waar ik van hou."

Janet Jackson mocht afgelopen week de Icon Award in ontvangst nemen tijdens de uitreiking van de Billboard Awards. Met reden: Billboard Magazine rekende uit dat ze in vier opeenvolgende decennia scoorde met nummer 1-albums. Daarnaast had ze in de Amerikaanse hitlijsten 40 hits waarvan er tien op nummer 1 terechtkwamen en was ze in de States alleen al goed voor 32 miljoen verkochte albums. Het 'kleine zusje' van Michael Jackson gaf op de Billboard Awards ook haar eerste tv-optreden van de afgelopen negen jaar, een voorproefje van het nieuwe album waaraan ze werkt. Haar werklust is ze duidelijk niet verloren, al zou het niemand verbazen mocht ze het wat rustiger aan willen doen. De voorbije jaren waren immers bewogen.

