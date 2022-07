Jane Fonda openhartig over seksleven: “Seks wordt beter met de jaren”

De Amerikaanse actrice Jane Fonda klapte de afgelopen jaren al in meerdere interviews uit de biecht over haar seksleven. Zo liet ze eerder al weten aan het Amerikaanse ‘Harper’s Bazaar’ dat ze momenteel geen behoefte heeft aan een relatie, maar dat ze wel goed weet wat haar type is: “Een jongere man, want ik hou van een strakke huid”, klonk het toen. Radiohost Andy Cohen probeerde in zijn show SiriusXM nog wat meer te weten te komen over haar seksleven, maar vooral over ‘intimiteit op oudere leeftijd’. Hij vroeg de actrice hoe ze haar seksleven op dit moment zou omschrijven. Haar eerste reactie: “Privé en solo.” Daar liet de host het uiteraard niet bij en hij vroeg door. Cohen stelde haar de vraag of ze van mening is dat seks beter wordt met de jaren en Fonda reageerde als volgt: “Wat een geweldige vraag om over na te denken. Ik denk dat seks beter wordt en dat vrouwen er ook beter in worden, omdat ze niet meer bang zijn om aan te geven wat ze wel of niet willen.”