Jan Verheyen werkte als laatste met Nora Tilley samen: “Ze heeft er alles proberen uithalen wat erin zat” Korneel Dobbels

21 juni 2019

11u54 0 Showbizz Jan Verheyen was de laatste regisseur die met Nora Tilley (67) samenwerkte, tijdens de opnames van ‘De Collega’s 2.0'. Hij heeft alleen maar goede herinneringen aan hun tijd samen overgehouden, vertelt hij in een reactie. “Het was de eerste keer dat ik met Nora werkte en ik was zeer onder de indruk van hoe zij was als mens. Nora was een hele warme, lieve, zorgzame vrouw die door het lot niet is gespaard.”

Het overlijden van Tilley komt voor hem niet heel onverwacht: hij wist dat actrice euthanasie had aangevraagd. “Dat klopt ook helemaal met wie zij was: een dappere, trotse vrouw die wil vechten zolang het de moeite waard is. Ze wilde ook leven, en als dat leven niet langer kan geleefd worden volgens haar voorwaarde, dan is het geen leven meer: dat was haar filosofie. We hebben het nieuws dat ze ALS had vernomen net voor we ‘De Collega’s’ begonnen te draaien. Ze heeft twee fantastische dagen gehad met haar collega’s van vroeger en heeft de première nog gehaald. Het was de eerste keer dat ik met Nora werkte en ik was zeer onder de indruk van hoe zij was als mens.”

“Nora was een hele warme, lieve, zorgzame vrouw die door het lot niet is gespaard. Eerst borstkanker overwonnen en dan nog eens ALS te verduren krijgen. We weten ondertussen dat het lot zeer onrechtvaardig kan zijn. Dat maakt mijn respect voor haar alleen maar groter. Je kan in de zetel zitten kniezen van ‘waarom ik?’, of je kan zoals Nora er nog alles proberen uithalen wat er in zit. Ik hoop dat als mij iets dergelijks zou overkomen, dat ik dezelfde moed en kracht zou hebben om daarmee om te gaan.”

Hij vindt dat Vlaanderen een goede actrice kwijt is. “Joseph Conrad schreef ooit: ‘elke mens die sterft is een museum dat afbrandt’. Maar Nora zit met een paar iconische personages in het collectief geheugen van Vlaanderen, dus uiteraard raakt dat veel meer mensen. Dat is uiteraard een groot verlies.” Verheyen beseft ook maar al te goed dat hij de laatste regisseur was die met haar werkte. “Daar ben ik me van bewust. Ik denk wel dat ze daar een warme herinnering aan heeft overgehouden omdat het voor haar de cirkel rondmaakte. Het is begonnen en geëindigd met ‘De Collega’s’. Ze heeft afscheid kunnen nemen met een rol die heel veel voor haar heeft betekend.”

Het feit dat ze zich inzette voor de ALS-liga, vond hij knap. “Ze heeft inderdaad geprobeerd om toch nog iets voor anderen te doen, om dat op de agenda te zetten. Terwijl je ook zou kunnen zeggen: ‘ik ga op wereldreis en iets doen voor mezelf.’ Nora heeft een deel van haar kostbare tijd gebruikt om iets te kunnen betekenen voor anderen, die het door omstandigheden misschien nog moeilijker hadden dan haar. Dat is schoon, daaraan herken je een schone mens.”