Jan Verheyen: "Wat 'Patser' in Nederland doet is historisch" EDA

24 februari 2018

12u37 0 Showbizz 100.000 bezoekers voor 'Patser' in de Nederlandse bioscopen. 'Historisch', vindt Jan Verheyen die een open brief schreef aan regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. " De laatste Vlaamse film die in Nederland volk lokte, écht veel volk, was de Urbanus-film ‘Koko Flanel’. In 1990, da’s dus 28 jaar geleden. Sindsdien : de woestijn. Totale onverschilligheid."

Elke zaterdag vraagt 'De Ochtend' op Radio 1 iemand om zijn of haar held van de week een brief te schrijven. Deze week schreef regisseur Jan Verheyen een brief aan Adil El Arbi en Bilall Fallah. Het regisseursduo lokte al 100 000 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen en dat vindt Verheyen een heel bijzondere prestatie.

"Beste Adil El Arbi en Bilall Fallah,

Ik ga het deze week dus in mijn eigen vakgebied zoeken, sorry daarvoor, maar naast de eerste blindengeleidepony, de internering van de ‘slechtste buren van het land’ in Sint-Michiels, liep het niet bepaald over van goed nieuws, de afgelopen dagen. Jullie, Adil en Bilall, zijn mijn helden van de week, omdat jullie film ‘Patser’ in Nederland al 100 000 bezoekers naar de bioscopen heeft gelokt.

Is dat dan zo uitzonderlijk, hoor ik u wat mopperig vragen. Welja : dat is zo uitzonderlijk. Het is zo uitzonderlijk dat ik het met niet eens gek veel overdrijving historisch durf te noemen.

De laatste Vlaamse film die in Nederland volk lokte, écht veel volk, was de Urbanus-film ‘Koko Flanel’. In 1990, da’s dus 28 jaar geleden. Sindsdien : de woestijn. Totale onverschilligheid.

Die 100 000 bezoekers is dus wel degelijk een heel bijzondere prestatie. Heldendaad is misschien wat overdreven, maar goed, dat zal dan toch ook niet de eerste keer zijn in deze rubriek.

Er zijn trouwens nog bewijzen voor mijn stelling.

‘Patser’ doet het ook bij ons prima – richting 300 000 bezoekers – en is dus een opsteker voor de Vlaamse film, die met 2017 een moeilijk jaar achter de rug heeft. In december verschenen nog artikels over de ‘crisis’ in de Vlaamse film, deze week werd ik zowaar gebeld door een filmjournalist die van zijn hoofdredacteur de opdracht had gekregen een analysestuk te maken over het ‘succes’ van de Vlaamse film. Perceptie is alles, met perceptie win je oorlogen.

Bovendien is ‘Patser’ de spectaculaire doorbraak van een nieuwe generatie Vlaams filmtalent want ‘Patser’ is niet alleen de film van Adil en Bilall maar absoluut ook van cameraman Robrecht Heyvaert, en producenten Hendrik Verthé en Kobe Van Steenberghe – allemaal jonge dertigers, en wissels op de toekomst.

En zeker nu, nu de wispelturigheid van het publiek en het veranderend kijkgedrag grote druk zetten op de traditionele media waaronder dus ook cinema, heeft mijn vak meer dan ooit rolmodellen en helden nodig.

En daarom, Adil en Bilall en Robrecht en Hendrik en Kobe, zijn jullie mijn helden van de week.

Grote groet,

Jan Verheyen"

Beluister hier het fragment integraal :

https://radio1.be/wat-patser-nederland-doet-historisch