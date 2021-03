Jan Verheyen overhandigt Ensor-beeldje van ‘F.C. De Kampioenen’-film aan weduwe van Johny Voners

TV Wouter wil het hart van Elke Clijsters veroveren in ‘De Bacheloret­te’: “Ze is mijn type niet, maar dat speelt steeds minder een rol”

15:10 Haar keuze is nog lang niet gemaakt, maar Elke Clijsters ziet in ‘De Bachelorette’ op Play4 duidelijk potentieel in juridisch adviseur Wouter (40) uit Alken. En da’s verrassend, aangezien hij er geen geheim van maakte dat de 36-jarige Elke niet het type is waar hij normaal op valt. “Dat Elke mijn interesse toch weet te prikkelen, bewijst wat voor een fantastische vrouw ze is”, zegt Wouter nu in het weekblad TV Familie.