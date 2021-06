Jan Verheyen over de frustratie rond zijn miljoen euro aan subsidie: “Moet ik dat geld dan weigeren?”

De nieuwe ‘Fast and the Furious’, ‘James Bond’, ‘West Side Story’ van Steven Spielberg, ‘Top Gun’!’: regisseur Jan Verheyen kan zijn enthousiasme over de heropende cinema’s amper de baas. “En ik denk dat ik niet alleen ben”, zegt hij optimistisch aan Dag Allemaal. “Ik verwacht een zeer snelle terugkeer naar het bezoekersniveau dat we gewoon zijn van voor de corona-uitbraak. Het zou me ten zeerste verbazen als ik over enkele maanden niet opnieuw wat meer relaxed door het leven ga.”