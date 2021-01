Jan Verheyen opgelicht bij aankoop van bouwgrond in Spanje: “Ik betaalde een bedrag met 6 cijfers”

ShowbizzJan Verheyen (57) werd enkele jaren geleden opgelicht in Spanje. Dat vertelde de regisseur in de Joe-ochtendshow van Sven Ornelis (47) en Anke Buckinx (40). Hij kocht een stuk bouwgrond van 11 hectare in Antequera, een stad in Andalusië, maar mocht er nooit een huis op zetten. “De miskoop van mijn leven. Het ging om een bedrag van 6 cijfers.”

Jan ging in 2002 op huizenjacht in Spanje met z’n echtgenote Lien Willaert (44). “We zijn daar getrouwd en tijdens onze huwelijksreis wilden we een eigen stekje zoeken in het gebied tussen Malaga, Granada en Sevilla. We zijn echt verliefd geworden op die regio. Elke ochtend gingen we op pad, op zoek naar het vakantiehuis van onze dromen.”

Die huizenjacht liep echter niet van een leien dakje. “Lien weet heel goed wat ze wil. Da’s een mooie eigenschap, maar in dit geval betekende het dat ze aan elke woning wel iets op te merken had. ‘Waarom ga je zelf niet bouwen?’, zei de makelaar op een bepaald moment. Dat leek ons een goed idee, waardoor we dus ons doel veranderden en op zoek gingen naar bouwgrond.”

Koude douche

Uiteindelijk vond het koppel een prachtig stuk grond, aan de rand van de stad Antequera. “Een gebied van 11 hectare, dat grensde aan een woest natuurgebied”, vervolgt Jan. “Er heerste totale rust, echt heerlijk. Het plaatje klopte, dus we trokken naar de notaris om onze aankoop te bezegelen. We namen ook een architect onder de arm, die de werken in goede banen zou leiden.”

Een maand later volgde echter een koude douche. “Plots hoorden we van de architect dat er als gevolg van enkele schandalen een totale bouwstop was afgekondigd in de hele provincie. Ook het stuk grond dat wij gekocht hadden, viel daaronder. Bleek dat de eigenaar en de makelaar onder één hoedje gespeeld hadden om de grond nog snel te verkopen. Wij bezitten dus al jaren een stuk grond in Spanje, waar we niet op kunnen bouwen. Pure oplichting. Hoeveel ik daarvoor betaald heb? Het ging toch om een bedrag van 6 cijfers.”

Boerderij

Verheyen neemt nog regelmatig contact op met z'n advocaat om te horen of er iets aan de situatie veranderd is intussen. “Je mag nu wel op de grond bouwen, maar enkel als het om een functionerende boerderij gaat. Dat zie ik toch niet zitten. Ik zou de grond kunnen verkopen aan iemand die een boerderij wil beginnen, maar het is echt een woest gebied. Niet de meest gegeerde landbouwgrond dus. Je zou er enkel olijfbomen kunnen planten, maar daar heb je enorme hoeveelheden van nodig om de zaak rendabel te maken. Je ziet, ik heb me er al over ingelicht. (lacht) Of ik soms nog naar de grond ga kijken? Nee, dat vind ik pas extreem zielig.”

