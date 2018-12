Jan Verheyen móest goeie vriend Bart De Pauw aan de kant schuiven: “Ik kan toch niet op jouw set komen staan alsof er niets aan de hand is, zei Bart mij”



Erik Segers

04 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Geen diva’s op mijn set!” zegt Jan Verheyen (55) in Dag Allemaal. “Want dan kan je nooit een goeie film maken.” En dus liet hij zich voor ‘De Collega’s 2.0' - vanaf volgende week in de cinema - uitsluitend omringen door ‘toffe mensen’. Jan had er ook zeer graag z’n goeie vriend Bart De Pauw bij gehad. Maar dat kon hij zich - naar eigen zeggen - niet permitteren.

“Ik ben zéér tevreden met ‘De Collega’s 2.0’”, vertelt regisseur Jan Verheyen, als hij Dag Allemaal in z’n mooi ingerichte woning in de buurt van Brugge ontvangt én hen als een goede gastheer door zijn huis leidt. Hij toont het weekblad trots z’n privécinema, z’n bureau met muren vol dvd’s, zijn buiten- én binnenzwembad... én de sfeervolle kerstboom. “Vroeger dacht men dat iedereen die in de filmwereld werkt een vrijwilliger of sukkelaar is”, legt Jan uit. “Maar ik vind het fijn om te laten zien dat je met dit vak goed je boterham kan verdienen.”

Dikke boterhammen zelfs. Er staat een Jaguar op de oprit.

Ik mag niet klagen. Ik heb behoorlijk veel werk. Maar er zijn heel wat regisseurs die nauwelijks aan de bak komen. De stand van zaken in de Vlaamse filmsector is ­somberder dan je zou denken.

Er worden toch veel succesfilms in Vlaanderen gedraaid?

We beleven een uitzonderlijk filmjaar, met ‘Patser’, ‘Niet Schieten’, de nieuwe sinterklaasfilm, ‘Girl’ en ‘De Collega’s 2.0’. Maar die succesperceptie kan problematisch worden, want het aantal studenten op filmscholen swingt de pan uit. Elk jaar studeren zo’n véértig regisseurs af aan een van onze vijf - ik benadruk víjf - filmscholen. En de afgestudeerden van de voorbije jaren staan ook nog te trappelen. In Vlaanderen worden ook maar tien films per jaar gemaakt. We zijn dus een generatie regisseurs aan het opleiden die zich hoe dan ook zullen moeten omscholen.

