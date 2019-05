Jan Verheyen maakt opgemerkte cameo in fictiereeks Open Vld SD

24 mei 2019

17u10 0 Showbizz ‘De Doenders’. Zo heet de fictiereeks waarmee de West-Vlaamse tak van Open Vld haar kiezers wil overtuigen om zondag blauw te stemmen. Naast 9 onbekende Vlamingen zien we toch een bekend gezicht opduiken: ‘F.C. De Kampioenen’-regisseur Jan Verheyen (56).

Jan Verheyen heeft genoten van zijn tijd voor de camera - een welkome afwisseling van zijn dagelijkse job. “Als je als regisseur achter de camera staat, heb jij de eindverantwoordelijkheid”, vertelt hij aan onze redactie. “Als acteur kom je aan op de set en drink je iets en eet je iets. Dan wacht je tot het aan jou is en doe je je ding. Voor mij is dat bijna vakantie. Eigenlijk is zoiets gewoon plezant, je moet het niet al te serieus nemen.”

De regisseur zegde maar al te graag toe toen de vraag kwam. “Ik ken de mensen van productiehuis Geronimo: ik ben grote fan. Als je ziet wat zij gemaakt hebben met zeer beperkte middelen ... Daar heb ik zeer veel sympathie voor. Daarnaast is het een hommage aan de West-Vlaamse mentaliteit. Ik ben dan wel een inwijkeling in de provincie, ik vind dat een aantal van die clichés wel kloppen.” Van de link met Open Vld maakt Verheyen geen al te groot probleem. “Ik ben Bart Tommelein en Vincent Van Quickenborne al wel eens tegen het lijf gelopen en ik heb best wel sympathie voor de energie, daadkracht en inzet van die twee.” Maar conclusies moet je daar niet aan verbinden, zegt hij. “Wil dit zeggen dat ik me bij deze bekeerd heb tot of dat dit een bekentenis is? Nee. Dat hoeft zelfs niet, vind ik. Voor mij staat dat er los van. Ik kon me vinden in het idee van ‘De Doenders’, en de rol die ik daarin speel is niet meer dan een knipoog, een cameo. Het stond voldoende ver van de politieke en partijgerelateerde boodschap, zodat ik het nog wel aanvaardbaar vond.”

Verheyen is ondertussen zelf druk bezig met de montage van ‘Viva Boma’, de vierde ‘F.C. De Kampioenen’-film en met de voorbereidingen van ‘Red Sandra’, een nieuwe film die hij samen met zijn echtgenote Lien Willaert maakt.

Je bekijkt de finale van ‘De Doenders’ via deze link.