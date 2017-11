Jan Verheyen in shock: "Ik heb nooit iets gemerkt" Annelies Roebben

Jan Verheyen is in shock door het plotse nieuws. "Ik weet niet goed wat ik moet zeggen", aldus een aangeslagen Verheyen. "Ik ben verrast. Ik heb nooit iets gemerkt, ik heb niet gezien dat er iets gebeurd is."

“Het blijkt dat er al langer geruchten de ronde deden. Maar ja, zolang er geen bewijzen zijn kan het altijd om jaloerse achterklap gaan. Toen ik mijn reactie op de Weinstein-affaire gegeven had, belden er al wel mensen om me te waarschuwen: dat ik wellicht ter goeder trouw had gesproken, maar dat er wel degelijk ook in ons land dingen gebeuren die niet mogen.”

“Bart is een van mijn oudste vrienden. Hij en zijn vrouw Ines komen bij ons over de vloer, wij bij hen. De eerste keer dat we samenwerkten, was voor 'Alles Moet Weg', die film dateert uit 1995. En ik ben ook vaak te gast geweest in zijn programma’s. Nooit heb ik iets opgemerkt van spanning.”

“Nu komt het echt wel ongemakkellijk dichtbij en ik ben zeer benieuwd wat er ons de komende dagen te wachten staat. Als je ziet welk een domino-effect de zaak Weinstein in Amerika veroorzaakt heeft, wacht ik bang af voor wat er bij ons nog gaat boven komen. En ik vraag me af hoe je daar dan mee moet omgaan.”

“Ik heb Bart al een sms'je gestuurd. Ik weet niet goed wat ik nu verder moet doen. Ik hoop er snel met hem over te kunnen praten.”