Jan verheyen: “Ik vraag meer geld voor een tv-optreden als ik door Kennedytunnel in Antwerpen moet”

TV BINNENKIJ­KEN. Mama geeft in ‘Miljoenen­hui­zen’ woning van 1,5 miljoen euro cadeau aan haar zoon

In ‘Miljoenenhuizen' kiest mama Isabelle een wel heel bijzonder cadeautje uit voor haar zoon: een peperdure woning in Knokke. Het is meteen liefde op het eerste gezicht wanneer moeder en zoon in het gezelschap van makelaar Jan Tricot de woning bezoeken.