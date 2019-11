Jan Verheyen deelt foto met Bart De Pauw, tot vreugde van zijn fans: “Yes, hij is terug” KD

22 november 2019

20u22 14 Showbizz Het is al lang windstil rond Bart De Pauw. De tv-maker viel uit de gratie in Vlaanderen nadat hij verwikkeld raakte in een #MeToo-zaak. Na een lange pauze werkt Bart sinds enkele maanden weer aan programma’s, zij het achter de schermen. Filmregisseur Jan Verheyen zet de gevallen tv-man nu nog eens in de schijnwerpers, met een vrolijke foto op Instagram.

Op het kiekje poseert een glimlachende Bart De Pauw met ‘Callboys’-acteur Rik Verheye en ‘F.C. De Kampioenen’-regisseur Jan Verheyen. Zowel Rik als Jan vertolken een rolletje in ‘De influencers’, het eerste nieuwe programma van Bart De Pauw.

Uit de reacties onder de foto valt af te leiden dat heel wat mensen blij zijn om de terugkeer van de uit de gratie gevallen Bart De Pauw. “Ik ben tevreden dat Bart De Pauw terug is. Dat zal weer geweldige televisie zijn”, schrijft iemand. “Eindelijk, Bart De Pauw is weer aan het werk.”, klinkt het bij een andere Instagramgebruiker. En ook: “We hebben je echt gemist.” Sommige fans reageren simpelweg met hartjes. De terugkeer van Bart wordt ook door enkele BV’s op gejuich onthaald. Onder andere Elke Van Mello, Mark Tijsmans, Sven De Ridder, Bab Buelens, Dries Vos en Stijn Steyaert liketen de foto.

In maart van dit jaar bracht HLN al het nieuws dat Koeken Troef! aan een nieuwe reeks werkte voor VIER. De betrokkenheid van Bart De Pauw zelf werd in oktober duidelijk. Een precieze uitzenddatum wordt later nog meegedeeld. In ‘De influencers’ wordt op humoristische wijze de draak gestoken met mensen die zich via sociale media trachten te profileren als trendsetters. De hoofdrollen in de nieuwe VIER-reeks zijn voor Rik Verheye, Tom Audenaert, Eva Binon, Hakim Chatar, Joke Emmers, Stijn Steyaert, Andrew Van Ostade en Louise De Bisscop. Bart De Pauw is één van de drie regisseurs, naast Peter Horsten en Kenneth Taylor.