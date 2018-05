Jan Verheyen begint met verfilming legendarische BRT-reeks: "We kregen een krop in de keel toen 'oude' Collega langskwam" JD

23 mei 2018

07u24 0 Showbizz In Mechelen is regisseur Jan Verheyen begonnen met de opnames van 'De Collega's 2.0', naar de BRT-reeks van eind jaren 70. De cast is aangepast aan de moderne tijd, maar toch heeft klasbak René Verreth, die destijds Philemon Persez speelde, ook nu een gastrolletje. "Toen hij ons z'n zegen kwam geven, kregen we hier allemaal een krop in de keel."

In een stoffig kantoor zit Mathias Vergels dromerig naar Tatyana Beloy te staren. We staan op de set van 'De Collega's 2.0' naast regisseur Jan Verheyen, die de allereerste scènes inblikt van wat intussen al z'n zestiende film is. Een maand lang ruimt een afdeling op het Mechelse stadhuis plaats voor 'zijn' collega's. Vergels - vooral bekend als Lowie uit 'Thuis' - speelt Ewoud, een nerd die houdt van poëzie. Op kantoor deelt hij een eiland met Evi (Beloy), op wie hij hopeloos verliefd is. "Ewoud kijkt me de hele dag aan met zo'n griezelige blik, Mathias speelt dat echt super", vertelt Tatyana. Haar personage is een typische millennial die voortdurend in de weer is met sociale media. De tegenpool van Ewoud dus, die liever met z'n neus tussen de boeken zit. "Het is fijn om als acteur eens uit mijn comfortzone te stappen", aldus Vergels. "Heel verfrissend na jaren Lowie te spelen. En leerrijk ook. Jan Verheyen heeft me al geleerd om minder onzeker te zijn, en ook het professionalisme van Steve Geerts werkt aanstekelijk", ratelt hij verder.

