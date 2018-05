Jan Verheyen begint met verfilming legendarische BRT-reeks: "We kregen een krop in de keel toen 'oude' Collega langskwam" JD

23 mei 2018

07u24 0 Showbizz In Mechelen is regisseur Jan Verheyen begonnen met de opnames van 'De Collega's 2.0', naar de BRT-reeks van eind jaren 70. De cast is aangepast aan de moderne tijd, maar toch heeft klasbak René Verreth, die destijds Philemon Persez speelde, ook nu een gastrolletje. "Toen hij ons z'n zegen kwam geven, kregen we hier allemaal een krop in de keel."

In een stoffig kantoor zit Mathias Vergels dromerig naar Tatyana Beloy te staren. We staan op de set van 'De Collega's 2.0' naast regisseur Jan Verheyen, die de allereerste scènes inblikt van wat intussen al z'n zestiende film is. Een maand lang ruimt een afdeling op het Mechelse stadhuis plaats voor 'zijn' collega's. Vergels - vooral bekend als Lowie uit 'Thuis' - speelt Ewoud, een nerd die houdt van poëzie. Op kantoor deelt hij een eiland met Evi (Beloy), op wie hij hopeloos verliefd is. "Ewoud kijkt me de hele dag aan met zo'n griezelige blik, Mathias speelt dat echt super", vertelt Tatyana. Haar personage is een typische millennial die voortdurend in de weer is met sociale media. De tegenpool van Ewoud dus, die liever met z'n neus tussen de boeken zit. "Het is fijn om als acteur eens uit mijn comfortzone te stappen", aldus Vergels. "Heel verfrissend na jaren Lowie te spelen. En leerrijk ook. Jan Verheyen heeft me al geleerd om minder onzeker te zijn, en ook het professionalisme van Steve Geerts werkt aanstekelijk", ratelt hij verder.

"Elk woord, elke beweging, hij is werkelijk op álles perfect voorbereid." Op de set maakt Geerts intussen als Alexander Van Praet zijn intrede als nieuw diensthoofd. Hij wil de slabakkende afdeling naar een hoger niveau tillen en de collega's meer laten samenwerken, maar dat stuit op verzet. Van strebers Lodewijk en Aïsha bijvoorbeeld, vertolkt door Mathijs F. Scheepers en Ikram Aoulad, die zich allebei zélf kandidaat hadden gesteld voor die functie. Genoeg voer voor fijne dialogen en verhitte discussies, dus, in deze remake van de legendarische BRT-reeks. "We dragen heel goed zorg voor het werk van Jan Matterne, die het originele scenario schreef", vertelt Verheyen tussen twee scènes door. "De cast is aangepast aan de moderne tijd, met allochtonen en een vrouwelijke baas. Natuurlijk is de film ook grappig, maar we durven eveneens het politiek correcte naast ons neer te leggen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een autodiefstal, zijn alle blikken op Tatyana Beloy gericht. Een tikkeltje stout, ja. Maar dat moet kunnen, hé."

Propjes gooien

Vorige week kreeg de cast nog hoog bezoek. René Verreth (78), die in de reeks Philemon Persez speelde, kwam even piepen op de set met Nel Rosiers (68), die Mireille vertolkte. Niet om te draaien, zijn gastrol volgt pas later, maar wel om zijn kostuum te passen. "Daar stond hij, in het kostuum van zijn personage en met gevouwen handen, helemaal Philemon, dus", vertelt Ben Segers, de bezieler van 'De Collega's 2.0'. "We kregen collectief een krop in de keel toen hij ons spontaan toesprak. Hij wenste ons veel succes en gaf nogmaals z'n zegen, het bezorgde me tranen van ontroering." Ook bij Eva Van Der Gucht, die als Sandra de vrouwelijke versie van Jomme Dockx speelt, raakte de passage van René een gevoelige snaar. "Nog maar eens hét bewijs dat we met cultureel erfgoed aan de slag gaan."

Steve Geerts maakt intussen een rondje op z'n hoverboard. Een pijnlijke val is er gelukkig nog niet van gekomen. "Een kwestie van rustig blijven en vertrouwen op de technologie", zegt hij, terwijl Ben Segers en Jurgen Delnaet (dossierbeheerder Kristof) elkaar met papieren proppen te lijf gaan. Er wordt hard gewerkt tijdens de opnames, maar zoals dat ook met echte collega's gaat, kan er al eens gelachen worden. Jan Verheyen en zijn ploeg filmen nog tot begin juli, onder meer in Genk. "Volgende maand maken we ook buitenopnames", vertelt de regisseur. "Ik kan al verklappen dat er nog een spectaculaire scène met een bus aankomt." Op 12 december gaat de film in première.