Jan Van Looveren zingt duet met Eva de Roovere

12 november 2019

16u48 0 Showbizz Dat Jan Van Looveren kan acteren en presenteren weten we ondertussen al, maar Jan kan blijkbaar ook zingen. Naar aanleiding van Werelddiabetesdag op 14 november neemt Jan plaats achter de micro om samen met zangeres Eva de Roovere een duet op te nemen.

Naar schatting 8% van de Belgische bevolking kampt met diabetes of suikerziekte, een chronische aandoening waarbij het bloedsuikergehalte verhoogd is. In het kader van Werelddiabetesdag op 14 november wil het kinderdiabetesteam van het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis de aandacht vestigen op Diabetes type I, een aandoening die vaak kinderen en jongvolwassenen treft. De ziekte is namelijk nog onbekend bij velen en er zijn heel wat vooroordelen die kinderen en hun ouders moeten trotseren.

Ook Jan Van Looveren wil de ziekte wat extra onder de aandacht brengen. Als vader van twee kinderen met diabetes type 1 weet hij dan ook welk effect de ziekte heeft op kinderen en hun omgeving. Daarom nam Jan samen met zangeres Eva de Roovere het duet ‘Suikerzoet’ op.