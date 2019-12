Exclusief voor abonnees Jan Van Looveren schrijft ‘Suikerzoet’ voor zijn dochters die diabetes hebben Redactie

13 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Terwijl hun vriendinnen al eens van donuts en frietjes snoepen, moeten Pippa (12) en Liloe (10), de dochters van Jan Van Looveren (51) en actrice Els Béatse (47), alle ongezonde voeding mijden. De meisjes hebben diabetes type 1, wat hen een heleboel beperkingen oplegt. “Alle koolhydraten die we eten, moeten we tellen”, klinkt het in het blad Dag Allemaal. “ Het lastigste is als andere kinderen iets lekkers mogen en wij niet.”

Negentig procent van de diabetespatiënten lijdt aan diabetes type 2. Die vorm van suikerziekte treedt meestal op bij volwassenen ouder dan 40 en ontstaat door een ongezonde levensstijl, overgewicht en te weinig beweging. Type 1, de vorm die Pippa en Liloe Van Looveren hebben, treft vooral kinderen en jongvolwassenen en heeft níks met een ongezonde levensstijl te maken. Maar ook deze (jonge) patiënten moeten zich aan strikte leefregels houden, en dat veroorzaakt weleens onbegrip en vooroordelen.

Om meer aandacht te vragen voor de zorgen die diabetes meebrengt - zo kregen zijn beide dochters een sensor en een insulinepomp in hun lichaam ingeplant - heeft papa Jan samen met Eva De Roovere en het kinderdiabetesteam van het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis het liedje ‘Suikerzoet’ gemaakt. “Daar zijn we heel blij mee, want ook wij krijgen soms rare reacties op onze ziekte’, zeggen Pippa en Liloe. ‘In het begin vroegen ze op school bijvoorbeeld of onze insulinepomp een gsm was en of we daar spelletjes op konden spelen.”

