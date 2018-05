Jan Van Looveren: "Op een gegeven moment ben ik in slaap gevallen op mijn motor. Toen wist ik: dit moet stoppen" SD

20 mei 2018

18u21

Bron: VRT NWS/Benjamin Zaman 0 Showbizz Jan Van Looveren combineerde jarenlang twee jobs: bakker en acteur. De druk werd op een bepaald moment zodanig groot dat het zelfs bijna fataal afliep. Dat vertelde de 50-jarige acteur en presentator deze ochtend in 'De Rotonde' op Radio 2.

Tussen 8 en 10 uur heeft Christel Van Dyck het met haar praatgast in 'De Rotonde' over de afslagen in het leven. Deze ochtend mocht Jan Van Looveren naast haar plaatsnemen voor een diepgaand gesprek. De meeste mensen kennen Jan vooral als 'de Joerie' uit het sketchprogramma 'Tragger Hippy', maar wat veel mensen niet weten is dat hij zijn carrière begon als bakker. "Dat was een compromis met mijn vader. Hij zag acteren als een goede hobby, maar hij was ervan overtuigd dat je voor jezelf moet zorgen. Hij vond het belangrijk om zelfstandige te zijn zodat je van niemand afhankelijk bent", steekt Jan van wal.

Kater

"Mijn bakkerij had ik in een impuls gekocht, ik was toen 21 jaar. Ik was op een avond zwaar uitgeweest en een vriend had mij verteld dat een bakker zijn zaak verkocht. Die had van de ene op de andere dag beslist om te stoppen, dus ik was ervan overtuigd dat ik een goede prijs kon krijgen. Ik ben daar met een kater binnengestapt, heb de bakkerij goed bekeken en heb dan meteen het contract getekend", vertelt Jan. Hij vroeg zijn vader om een voorschot van 12.500 euro en een paar jaar later had hij een goed draaiende bakkerij met 7 personeelsleden. "Op zondag bakten wij meer dan 2.000 pistolets."

Signaal

Aanvankelijk combineerde hij de bakkerij met zijn acteeropleiding en versierde hij hier en daar een paar rolletjes in het theater. Maar de vele uren begon al snel door te wegen. "Ik sliep toen 4 à 5 uur per nacht. Op een gegeven moment was ik op mijn motor in slaap gevallen. Ik reed door een rood licht en knalde op een auto. Dat was een signaal van mijn lichaam dat het moest stoppen."

Dat hij zo lang in de bakkerij heeft gestaan, deed hij naar eigen zeggen om zijn vader trots te maken. "Hij was een keer komen kijken naar een van mijn theatervoorstellingen en zei: "Jan, je hebt dat goed gedaan, het was mooi, maar om hoe laat moet jij nu gaan bakken?" Hij bleef acteren als een hobby zien."

Zegen

"Op zijn sterfbed zei mijn vader dat ik er maar beter voor kon zorgen dat ik een groot acteur zou worden. Ik heb toen meteen de bakkerij verkocht en ben volop voor het acteren gegaan. Ik had eindelijk zijn zegen."

Een film maken met George Clooney en Brad Pitt is één van zijn vele dromen. "Maar dat zie ik niet echt gebeuren", vertelt hij nuchter. "Ik weet dat er op elke acteur een houdbaarheidsdatum staat en ik ben daar nu al mee bezig. Ik denk dat ik misschien wel weer een klein bakkerijtje zou willen openen. Dan is de cirkel rond."