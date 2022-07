Jan Van Biesen stopt als nethoofd Studio Brussel

RadioJan Van Biesen (47) is niet langer nethoofd bij radiozender Studio Brussel. Hij wordt opgevolgd door Steven Lemmens, zo werd bevestigd aan onze redactie. Die is nu al nethoofd van MNM en zal dus de twee zenders combineren. Van Biesen blijft wel verantwoordelijk voor ‘De Tijdloze’, het digitale kanaal van de zender.

Van Biesen begon in 2007 als nethoofd bij Studio Brussel en maakte de zender mee groot, onder meer door in te zetten op acties als ‘Music For Life’ en nadien ‘De warmste week’. Sterke stemmen als Siska Schoeters en Linde Merckpoel gaf hij de kans om door te groeien. De laatste tijd begon de gouden combinatie echter sleet te vertonen. Zo oogden de laatste luistercijfers dramatisch slecht. Het net behaalde afgelopen voorjaar nog amper een marktaandeel van 6,76%, het laagste bereik in jaren. Een groot verschil met de cijfers van enkele jaren geleden. In de winter van 2018 was StuBru met 11,84% bijvoorbeeld nog de op een na grootste zender van het land.

“Tijd vliegt wanneer je er altijd met de volle overtuiging voor gaat en je dan ook nog eens geweldig amuseert”, zegt Van Biesen, die zich nu zal focussen op het digitale radiokanaal ‘De tijdloze’. “15 jaar aan het roer van Studio Brussel staan was een stoute jongensdroom. Het was een fantastische periode waarin ik het voorrecht had om met heel veel mensen binnen en buiten de organisatie nauw samen te werken en om met een team van talenten de radiohemel te bestormen. De vele verwezenlijkingen en die zalige momenten met “yes we did it” zal ik voor altijd blijven koesteren, maar na zoveel intense jaren heb ik nu toch vooral de persoonlijke behoefte en de professionele goesting in een nieuwe wending. Het kriebelt opnieuw om in deze boeiende en uitdagende mediatijden nu helemaal aan de slag te kunnen gaan met De Tijdloze radio en om de keuzes te gaan maken die nodig zijn voor de toekomst van onze digitale audiokanalen. Want het ambitieus plan van VRT om vanaf september met meer digitaal, divers en kwalitatief hoogstaand audio-aanbod de luisteraars te verwennen, klinkt mij als muziek in de oren.”

Steven Lemmens moet nu voor een frisse wind zorgen. De radiomaker is op dit moment al nethoofd bij MNM en combineert die job nu met dezelfde functie bij StuBru. Lemmens werkte eerder al vijftien jaar voor Studio Brussel en presenteerde jarenlang de eindejaarslijst ‘De Tijdloze’. “MNM en Studio Brussel zijn twee fantastische zenders met een unieke identiteit en een eigen publiek”, zegt hij. “Dat publiek blijven we zo goed mogelijk bedienen op de radio. Digitaal gaan we nu grote stappen zetten om nieuw en verrassend aanbod te maken, zowel in audio als video, voor een jonge doelgroep.”