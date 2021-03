Jan Smit zit beter in z'n vel na burn-out: “Ik voel me een pak rustiger nu”

"Ik heb vorig jaar bijna niets gedaan. Maar toen had ik ook niet heel veel fut en kracht om dingen te doen", blikt de Volendammer terug. Jan werkte vorig jaar alleen mee aan de loting van het Eurovisiesongfestival en was in mei een van de presentatoren van ‘Love Shine a Light’, het alternatief voor de geannuleerde liedjeswedstrijd.

"Ik denk dat ik nu een pak rustiger ben en dat ik gecontroleerder in m’n vel zit", aldus Jan. "Hiervoor moest ik elke dag van hot naar her rennen. Ik zat heel veel in het buitenland, dan tussendoor een stukje Eurovisiesongfestival of nog iets anders. Nu ligt echt de focus op de wedstrijd. Dus ja, dat is denk ik een grote winst.”