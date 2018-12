Jan Smit woest na afgelaste show: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt” Maxime Segers

13 december 2018

16u42

Bron: AD 1 Showbizz Jan Smit (32) moet zijn fans vandaag teleurstellen. De zanger zou vanavond een concert geven in het Nederlandse Nijmegen, maar nu blijkt dat het pand nog lang niet toegankelijk is wegens verbouwingen. Jan is pissig en doet op Instagram zijn verhaal. “Ik vind het bijzonder teleurstellend dat wij hier op geen enkele wijze eerder van op de hoogte zijn gesteld!”

Wat een mooie avond had moeten worden, is nu een regelrechte flop voor Jan Smit. De zanger moest eerder zijn shows afzeggen wegens keelpijn, en zou vanavond voor het eerst weer op de planken staan. Het was dan ook een onaangename verrassing toen bleek dat de Nijmeegse schouwburg nog lang niet toegankelijk is voor publiek wegens verbouwingen.



Smit deelt een filmpje op Instagram waarin de staat van het pand goed te zien is. “Een kleine impressie van de uiterst merkwaardige situatie ter plaatse op dit moment... Ik heb zoiets in de afgelopen 22 jaar nog nooit meegemaakt! Ben ik eindelijk van mijn keelpijn af, krijg je dit!”, schrijft hij.



Smit, die woedend is omdat de organisatie nu pas met het nieuws komt, biedt op sociale media excuses aan aan zijn fans en met name de mensen die kaartjes voor de bewuste show hadden gekocht. “Terwijl ik hier zelf in dit geval helemaal niets aan kan doen, wil ik toch excuses maken voor iedereen die hierdoor gedupeerd is. Zoals mijn manager Jaap Buijs vroeger zou zeggen: ‘Jouw hoofd staat op die poster hè...’”



Het verhaal krijgt volgens Smit zeker nog een staartje. “Wordt ongetwijfeld vervolgd!”