Jan Smit nog niet klaar om weer op te treden na burn-out MVO

07 augustus 2020

20u18

Bron: ANP 1 Showbizz Jan Smit is dan misschien de nieuwe coach van ‘The Voice of Holland’, dat betekent niet dat de zanger weer volop aan de bak gaat. De Volendammer, die herstellende is van een burn-out, blijft het ook de komende tijd rustig aan doen.

“Ik neem echt ruimschoots de tijd om terug te komen. Ik ga ook echt geen dingen overhaasten en echt niet nu opeens optredens geven omdat het moet. Daar ben ik nog niet”, vertelde Jan vrijdag voor de camera van RTL Boulevard. Plaatsnemen op de bekende rode draaistoelen van de talentenjacht, wilde hij wel. “Ik was toe aan een kleine stap om straks helemaal weer de oude te zijn.”

De 34-jarige zanger besloot eind vorig jaar zijn agenda helemaal leeg te maken, na jarenlang door te zijn gegaan. “Ik ben natuurlijk op mijn 11de begonnen en dan kom je in een achtbaan terecht die eigenlijk gewoon doorgaat. Totdat je uit die achtbaan gegooid wordt en jezelf bijeen raapt.”

Genieten

Jan heeft veel steun gehad aan zijn vrouw Lisa. “Die weet het beste hoe ik in elkaar zit. Ze is de enige die het ook heeft aan zien komen en me heeft proberen te behoeden. Maar toch wil je je gang gaan en denk je dat het wel meevalt maar uiteindelijk valt het niet mee.”

De afgelopen maanden waren niet alleen zwaar. “Ik heb voor het eerst echt genoten, dat heeft ook te maken met corona. Ik denk dat heel veel mensen dat gevoel kennen, die veelal aan het werk zijn, dat je onbewust gedwongen wordt om te kijken naar wat je hebt. Te genieten van de kleine dingen waar je normaal gesproken veel te weinig bij stilstaat. Gek genoeg kwam dat niet ongelegen.”