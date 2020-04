Jan Smit na burn-out: “Ik voel me weer beter” BDB

13 april 2020

11u57

Bron: Telegraaf 1 Showbizz “Ik voel me beter. Het mooie weer helpt daaraan mee”. De Nederlandse zanger Jan Smit (34) krabbelt stilaan weer recht nadat hij “Ik voel me beter. Het mooie weer helpt daaraan mee”. De Nederlandse zanger Jan Smit (34) krabbelt stilaan weer recht nadat hij eind vorig jaar z’n agenda moest leegmaken wegens een burn-out. Dat vertelde hij in de talkshow van Lokale Omroep Volendam Edam.

Smit zei in het gesprek dat alles goed met hem gaat. “Ik ben aan het opknappen, het mooie weer werkt daaraan mee.” De zanger doet het wel nog steeds rustig aan. “Ik heb genoeg tijd genomen om terug te komen. Door het coronavirus is die periode alleen maar langer geworden, dus heb ik nog meer tijd om te herstellen. Ik ben niet ontevreden.”

Waar de zanger zijn dagen mee vult? “Ik wandel en fiets heel veel. En ik begin me ook weer bezig te houden met de voetbalclub. Dat is mijn grootste passie, dat houdt me wel op de been.” Smit verwijst zo naar voetbalclub FC Volendam, waar hij bestuurslid van is.

De zanger schrapte in november en december alle afspraken uit zijn agenda wegens een keelaandoening en omdat hij te veel hooi op zijn vork had genomen. Het weekblad Privé wist eerder al te onthullen dat de zanger niet kampte met acute laryngitis, zoals hij in december bekendmaakte via Instagram, maar met een burn-out.

