Jan Smit na burn-out binnenkort in Pop-Up Arena Middelkerke

In het vrijetijdspark van Middelkerke kan je deze zomer voor het eerst terecht in de Pop-Up Arena. Samen met de gemeente bouwt de Sportpaleis Group er een zaal die het frivole festivalkarakter combineert met tribuneplaatsen. Voor Jan Smit en zijn band is het de ideale locatie voor een afspraak met zijn Vlaamse fans. “Dit concert wordt het enige dat Jan deze zomer geeft in Vlaanderen. De komende weken zijn voor Jan nog bijzonder goedgevuld, want hij verzorgt opnieuw de presentatie van het Eurovisie Songfestival”, zegt Kris Bloemen namens medeorganisator House of Entertainment. “Daarna verschuift Jan’s focus opnieuw naar optreden, iets wat hij de voorbije maanden ontzettend hard gemist heeft. We hebben voor Middelkerke gekozen, omdat je het optreden in deze gloednieuwe infrastructuur perfect kan combineren met bijvoorbeeld een vakantie of een daguitstap aan zee. Gezien de gunstige evolutie van de pandemie, gecombineerd met de vaccinaties, gaan we er vanuit dat we op zaterdag 28 augustus 2021 met dit concert de laatste dagen van de grote vakantie feestelijk kunnen afsluiten. Uiteraard worden alle maatregelen die op dat moment van toepassing zijn gerespecteerd, waardoor iedereen op een veilige manier kan meegenieten van dit concert. Mocht het concert omwille van de coronamaatregelen niet kunnen plaatsvinden, dan heeft elke ticketkoper de garantie dat zijn of haar tickets worden terugbetaald.”