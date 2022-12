Jan Smit moet optreden tijdens WK-kwartfinale Nederland, maar lost dat op eigen wijze op: “Niet zo professioneel”

Celebrities Shania Twain ontvangt prestigieu­ze award (maar steelt vooral de show met haar luipaar­dout­fit)

Shania Twain (57) mocht dinsdagavond op de People’s Choice Awards de prestigieuze Icon Award in ontvangst nemen. Dat deed ze in stijl. Gehuld in een luipaardoutfit — een knipoog naar de iconische videoclip bij haar grote hit ‘That Don’t Impress Me Much’ — zoog ze alle aandacht naar zich toe op de rode loper.

