Jan Smit kiest voor zichzelf na zware burn-out: “Als mensen ontgoocheld zijn, is dat maar zo”

Scifiserie ‘Halo’ nieuw op Streamz: doe mee aan de wedstrijd en win 1 jaar gratis Streamz

‘Halo’, de langverwachte televisieadaptatie van het gelijknamige videospel, is sinds vandaag te zien op Streamz. Benieuwd of de mensheid in deze serie weerstand kan bieden in de oorlog met een buitenaardse supermacht? Bij HLN mogen we alvast verschillende jaarabonnementen weggeven zodat jij één jaar lang gratis Streamz kan kijken en ongelimiteerd kan genieten van ‘Halo’ en vele andere films en series. Draai aan het rad en wie weet kan jij deze scifitopper vanavond bingen in je zetel. Succes!

25 maart