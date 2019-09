Jan Smit is 11 kilo afgevallen: “Ik zag mezelf op tv met een ‘plofkop’ en ondernam actie” MVO

12 september 2019

06u55

Bron: Showbizzsite 0 Showbizz Zanger Jan Smit is maar liefst elf kilo afgevallen, zo laat hij weten aan de Showbizzsite. “Een mooie prestatie”, klinkt het.

“Ik ben een tijdje geleden beginnen trainen”, aldus Jan, wie we gisteren nog konden zien in ‘Gert Late Night’. “Ik zag mezelf op tv met een ‘plofkop’ en realiseerde me dat het tijd werd om wat af te vallen. Ik doe regelmatig kilometers op mijn racefiets.” In de laatste week van september komt hij nog eens langs bij ‘Gert Late Night’. “Mét die racefiets”, belooft hij.