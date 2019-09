Exclusief voor abonnees Jan Smit heeft veel bewondering

voor zijn goede vriend Christoff: “Hij denkt altijd eerst aan een ander, daar kan ik nog veel van leren” CD

25 september 2019

07u02

Bron: Story 0 Showbizz Jan Smit (33) komt graag naar Vlaanderen. Om op te treden, en om langs te gaan bij zijn goede vriend Christoff. De twee zitten samen in Klubbb3 en hebben in Spanje een appartement naast mekaar. Toch moet Christoff Jan niet vragen als getuige op zijn huwelijk. “Ik wil dan vooral heel dronken worden met hem”, klinkt het lachend in een interview met het blad Story.

Al verschillende keren hebben Gert Verhulst en James Cooke aan de mouw van Jan Smit getrokken om hem naar Gert Late Night te krijgen. Maar de agenda van de Nederlandse zanger liet het nooit toe, tot deze week. En Jan heeft het er duidelijk naar zijn zin. “James kende ik nog niet zo goed, Gert wel. Dat kan ook niet anders: als je al twintig jaar optreedt in Vlaanderen, kom je hem weleens tegen. Aardige kerel! ‘Samson & Gert’ is ook puur jeugdsentiment, maar ik kan me voorstellen dat Gert na dertig jaar wel klaar is met die hond. Misschien moet ik het eens proberen? Alhoewel... Ik heb niet zoveel met viervoeters (lacht). En ik ben nog lang niet klaar om te stoppen met zingen. Ik heb niet het gevoel dat ik mijn hoogtepunt al bereikt heb. Ik laat alles nog op me afkomen. Klubbb3 (de groep met Christoff en Florian Silbereisen, red.) is ooit ook als grap begonnen. En nu zijn we zeven albums later!”

