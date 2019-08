Jan Schepens speelt priester Daens én zijn broer RLA

08 augustus 2019

In de nieuwe musical 'Daens' speelt Peter Van de Velde de hoofdrol, maar Studio 100 heeft nu ook bekendgemaakt dat Jan Schepens z'n understudy wordt. Dat betekent dat de acteur de rol van priester Adolf Daens op zich neemt wanneer Van de Velde niet kan. Opmerkelijk, want Schepens heeft ook al de rol van z'n broer Pieter Daens beet.

Om zich voor te bereiden, gingen de twee acteurs gisteren langs in Aalst. Een stadsgids leidde hen rond langs alle plekken in de stad die een link hebben met de gebroeders Daens, waaronder de Sint-Martinuskerk. De bekende priester hield er ooit vlammende toespraken, en dus gaf hoofdrolspeler Peter Van de Velde er op de preekstoel al een voorsmaakje van de speech die hij in de musical zal geven. "Dat doet me wel iets", zei hij achteraf. "Een speech geven waar de priester zelf ook nog heeft gestaan." 'Daens' gaat in februari 2020 in première in het pop-uptheater van Studio 100 in Puurs.