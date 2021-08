Jan Schepens moet afscheid nemen van zijn zieke moeder: “Gelukkig was het een zachte en milde dood”

Afgelopen zondag moest Jan Schepens afscheid nemen van zijn moeder. “Ze had hersenvlieskanker en een maand geleden had ze haar doodvonnis gekregen”, vertelt de musicalacteur in Story. “De dokters gaven haar nog vier weken, het zijn er uiteindelijk zes geworden. Vorig jaar in november kreeg ze de diagnose kanker, maar ze reageerde aanvankelijk heel goed op de immunotherapie. Tot ze een maand geleden door haar benen zakte en niet goed meer kon spreken. Na een beenmergpunctie hebben de dokters ontdekt dat de kanker was uitgezaaid naar haar hoofd. Niets meer aan te doen... De grond zakte onder mijn voeten weg. Mijn moeder is 75 jaar mogen worden, maar da’s echt te vroeg om te sterven. Zeker omdat ze het laatste half jaar zo goed was. Ze besefte de kwetsbaarheid van het leven en dat zorgde ervoor dat ze beter en helderder leefde. En dan ineens die snelle uitzaaiing. Ik vind het een beetje een cynische afstraffing, ik had haar zoveel meer willen geven.”