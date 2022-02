Jan Paternoster doet de ‘YMCA’ en dochter van Natalia amuseert zich: backstage bij ‘The Voice van Vlaanderen’

Showbizz Tom Vermeir uit ‘Twee Zomers’ heeft een open relatie: “Ik probeer geen jaloerse mens te zijn”

Tom Vermeir (46), momenteel te zien in de Eén-serie ‘Twee Zomers’, vertelt in Humo openhartig over z’n liefdesparcours van de voorbije jaren. De acteur laat daarbij ook weten dat hij op dit moment een open relatie heeft. “De angst om iemand te verliezen is even terecht of onterecht in een monogame relatie als in een open relatie.”

15 februari