Jan Kriekels “voor eeuwig” verloofd SDE

14 februari 2020

11u07 0 Showbizz De excentrieke zakenman/kunstenaar Jan Kriekels (60), bekend uit ‘The Sky Is the Limit’, is verloofd met zijn vriendin, Barbara Monika Rodriguez (38). Dat laat het gelukkige koppel zelf weten aan onze redactie.

“We zijn verloofd", laat het overgelukkige koppel aan onze redactie weten. In augustus 2018 maakten Jan en Barbara hun relatie bekend, met behulp van een stroom innige foto’s op sociale media. “Ik val op klasse, intelligentie en charme”, klonk het toen bij Barbara. “Bovendien er moet een vonk zijn en een ongelooflijke connectie. Zoiets gebeurt niet vaak.” En ook Jan viel als een blok voor de charmes van de Limburgse schone met Poolse roots, die zaakvoerster is van haar eigen kledingmerk Angelo Demoni.

Hoe groot de liefde ook is, er zit niet meteen een huwelijk aan te komen tussen Jan en Barbara. “We hebben ervoor gekozen om voor eeuwig verloofd te zijn, omdat het de mooiste periode van de relatie is.” En het koppel deelt ook een foto van Barbara’s ring. “Die symboliseert liefde, balans en verbondenheid", laten ze weten. “Yin en Yang, twee tegenovergestelde krachten, die niet zonder elkaar kunnen bestaan. Liefde voor altijd!”, besluiten ze.

Ten tijde van ‘The Sky Is the Limit' had Jan een relatie met Kirsten Janssens. Zij wenste haar ex en zijn nieuwe vriendin in 2018 al een mooie toekomst samen: “Ik wens hen veel liefde en succes toe. Zo zie je maar dat op het einde alles goedkomt.”