Jan Kooijman start eigen YouTube-serie over dansen in coronatijd TDS

09 mei 2020

13u37

Bron: ANP 3 Showbizz De Nederlandse acteur, presentator en danser Jan Kooijman (39) lanceert op YouTube een eigen serie met de titel ‘1,5m DANS’. In een reeks gesprekken met belangrijke spelers uit de danswereld verkent Kooijman de vraag wat de mogelijkheden voor deze sector zijn in de ‘1,5 metersamenleving’. De eerste aflevering is Igone de Jongh te gast, een Nederlandse danseres die vorig jaar na 24 jaar afscheid nam van het Nationale Ballet.

“Toen ik hoorde dat iedereen naar een nieuw soort normaal moest gaan en de ‘1,5 metersamenleving’ daar een onderdeel van zou zijn, kon ik me alleen afvragen hoe je daarmee omgaat. Is zoiets haalbaar? En wat zijn de gevolgen voor de culturele sector?”, aldus Kooijman. De acteur en voormalig danser kan zich niet voorstellen dat optreden of films maken mogelijk is als de spelers elkaar niet kunnen aanraken. “Hoe gaan gezelschappen, dansers en makers om met deze bijna onmogelijke opdracht?”

De Nederlandse Igone de Jongh zou in juni haar eerste dansgala als zelfstandig producent presenteren, maar het gebeuren moest vanwege de coronapandemie worden uitgesteld.

Kooijman praat in latere afleveringen onder meer met Floris Bosveld, danser bij SIA en The Backstreet Boys, Scapino-leider Ed Wubbe, Conny Janssen en dansschooleigenaar Lucia Marthas. Het is de bedoeling dat een aantal keer per week nieuwe afleveringen van ‘1,5m DANS’ online worden gezet op het YouTube-kanaal van Kooijman en op zijn Instagram-account.

LEES OOK:

Jan Kooijman: ‘Ik was anders dan anderen en dat maakte mij een gemakkelijk doelwit’

Ish en Jan Kooijman maakten samen een dansprogramma: “Het gaat over verbinding”