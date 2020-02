Jan Jambon uitgejouwd op de MIA’s: “Beste concert van de avond” SDE

06 februari 2020

23u05 0 Showbizz Dat net minister-president Jan Jambon de prijs voor hit van het jaar mocht uitreiken op de MIA’s, viel bij heel wat kijkers verkeerd. Jambon lag immers de afgelopen weken zwaar onder vuur vanwege zijn aangekondigde besparingen in de cultuursector. Het leverde hem dan ook heel wat boegeroep op én een hoop kritiek op Twitter.

Ondanks heel wat protest hield minister-president Jan Jambon de afgelopen weken voet bij stuk: de geplande besparingen in de cultuursector zouden effectief doorgaan. Dat net hij donderdagavond op de MIA’s een award mocht komen uitreiken, viel dan ook niet in goede aarde. Want het mooie weer komen maken op een evenement dat een sector viert die door jou bedreigd wordt, dat staat niet echt goed. Het leverde hem dan ook heel wat boegeroep op én enkele snedige kritieken op Twitter.

Elegant gereageerd door @VanHerrewegheST. ‘Hoe, hoe, doet hij dat?’



MP & cultuurminister Jambon uitgejouwd op de #Mias pic.twitter.com/sCKFhY7EyX Jan De Meulemeester(@ JDeMeulemeester) link

Zo schreef iemand vol leedvermaak: “Beste concert van vanavond: het boegeroep van heel de zaal naar Jan Jambon.” Iemand anders merkte op: “Wat een publieke afgang voor Sterke Jan op de MIA’s. Is er dan toch een groeiend aantal Vlamingen dat de besparingen in cultuur/zorg/onderwijs ... het ondermijnen van het middenveld, het stigmatiseren van minderheden, het geplande bezoek aan Orban, ... niet langer pikt?” Een andere Twitter-gebruiker beeldde zich dan weer in hoe het bezoek tot stand gekomen was: “’Zeg, de VRT vraagt mij om een MIA te komen uitreiken. Doen?’ Iedereen die toen tijdens die meeting gezwegen heeft, verdient opslag.” En auteur Dimitri Verbelen herinnerde zich het legendarische bezoek van NVA-voorzitter Bart De Wever nog: “Ik heb de indruk dat Jan Jambon liever in een pandapak van het podium was gevallen.”

Ook Kristof Calvo (Groen) mengde zich in het debat. “Bij Orban zal Jan Jambon wellicht heel welkom zijn. Op de avond van onze muziek duidelijk iets minder. Hopelijk is de boodschap duidelijk. Meer cultuur, niet minder.”

Toch hadden sommige gebruikers ook medelijden met de minister-president. “Heb toch wel met Jan Jambon te doen hoor", schreef iemand. “Dat boegeroep was echt beneden alle peil. Wat Joël De Ceulaer een tijdje geleden nog had voorspeld in ‘De Afspraak’, is dan toch waarheid geworden."

Ik heb de indruk dat Jan Jambon liever in een pandapak van het podium was gevallen #demias Dimitri Verbelen(@ DimitriVerbelen) link

"Zeg, De VRT vraagt mij om een MIA te komen uitreiken. Doen?"



Iedereen die toen tijdens die meeting gezwegen heeft verdient opslag. #demias zegmaarbas(@ zegmaarbas) link

Wat een publieke afgang voor #sterkeJan op de #demias. Is er dan toch een groeiend aantal Vlamingen dat de besparingen in cultuur/zorg/onderwijs/..., het ondermijnen van het middenveld, het stigmatiseren van minderheden, het geplande bezoek aan Orban,.. niet langer pikt? 🤔 Ann Vermeulen 🔻(@ anne_verm) link

Bij Orban zal Jan Jambon wellicht heel welkom zijn. Op de avond van onze muziek duidelijk iets minder. Hopelijk is de boodschap duidelijk. Meer cultuur, niet minder. Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link

Beste concert van vanavond: het boegeroep van heel de zaal naar Jan Jambon😭😭😭 #demias Sami Abdou(@ Biestheid) link

Iedereen in het publiek toen ze @JanJambon zagen om een award uit te reiken tijdens #DeMias pic.twitter.com/xRWkqKq1VE David(@ Zwartgallig_) link

Gelukkig is er nog Arno. Anders was het boegeroep tegen Jambon nog het hoogtepunt van de show.

Putain putain Ohlalalala #demias Lars Devrede(@ lars_devrede) link

Heb toch wel met @JanJambon te doen hoor, dat boegeroep was echt beneden alle peil. Wat @jdceulaer een tijdje geleden nog had voorspeld in #deafspraak, is dan toch de waarheid geworden. #demias Daedalus(@ The_Daedalus21) link