Jan Jaap Van der Wal werkte samen met verguisde Matthijs Van Nieuwkerk: “Ik was deel van het decor in ‘DWDD’ tot hij zei dat hij me er niet meer bij wilde”

“Maar op een gegeven moment was ik te gast met Wim de Bie. We gingen iets doen over de verkiezingen, op het internet, wat toen nog nieuw was. Nu, Matthijs is erg van het voorgesprek. Een gast dient in het programma exact hetzelfde te zeggen als wat er in het voorgesprek is besproken. Als je van het script afwijkt, wordt hij lastig. Hij vroeg ons dus wat we zouden doen. En Wim de Bie zei: dat zeggen we niet. Kijk maar gewoon. Nou, toen was hij not amused. Ik dacht ondertussen alleen maar: ik ga Wim de Bie toch niet lopen tegenspreken? Na afloop was hij echt boos en later heeft hij me gezegd dat hij me er niet meer bij moest hebben. Dat heeft acht of negen jaar geduurd tot ze me nodig hadden in verband met de aanslagen bij Charlie Hebdo in Parijs, waar ik toen was.”