Jan Fabre is zijn plein in Nieuwpoort kwijt

10 november 2018

Bron: DS 0 Showbizz Het Jan Fabreplein in Nieuwpoort is nog maar vier maanden oud, maar nu wordt de naam opnieuw gewijzigd naar ‘Dienstweg Havengeul’. Dat heeft evenwel niets te maken met de beschuldigingen van seksuele intimidatie. De overheid heeft de beslissing teniet gedaan omdat ze niet beantwoordde aan de regels.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid heeft het Nieuwpoortse stadsbestuur opgedragen om opnieuw de oude naam van het plein in gebruik te nemen. Een plein kan immers niet vernoemd worden naar personen die nog in leven zijn.

In Nieuwpoort was de naamsverandering erg omstreden, zeker toen in september de beschuldigingen van seksuele intimidatie aan het adres van de kunstenaar geuit werden.