Jan en Romina uit 'Boer zkt. Vrouw' zijn eindelijk herenigd

18 december 2018

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar nu zijn boer Jan en zijn kersverse vriendin Romina eindelijk weer samen. Op Instagram is te zien hoe Romina aankomt in Australië en de huisdieren van Jan enthousiast begroet. Het koppel, dat elkaar leerde kennen via het programma ‘Boer zkt. Vrouw’, zal enkele weken samen doorbrengen down under.