Exclusief voor abonnees Jan en Romina uit ‘Boer Zkt Vrouw’ bouwen samen hun leven op in België: “We hebben niet de gemakkelijkste weg gekozen”



VVDW

18 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Exact één jaar geleden bracht het VTM-programma ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’ Jan (31) en Romina (28) samen in Australië, waar Jan toen woonde. Een langeafstandsrelatie was voor geen van beiden een optie, en dus wonen ze nu in België. “We zijn allebei al wat kilo’s aangekomen, puur van het goede leven”, getuigt het koppel in een interview met Story.

Voor de Liefde met een hoofdletter L moeten soms knopen doorgehakt worden. Dat was zeker het geval voor Jan, een van de twee mannen die vorig jaar de liefde vond via ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’. Zijn keuze voor Romina was snel gemaakt, over de stap om terug te keren naar België deed hij iets langer. Maar na maanden wikken en wegen kozen Jan en Romina afgelopen lente resoluut voor een toekomst samen, in België. ‘We beseften allebei dat een langeafstands­relatie moeilijk zou zijn. Dus moest er een beslissing genomen worden. “Niet dat ik echt weg wou uit Australië, maar ik moest aan mijn toekomst denken”, vertelt Jan. “Australië kampt al enkele jaren met een extreme droogte, boeren kunnen er amper overleven en ik had steeds minder werk. Bovendien was mijn visum bijna verlopen… Terugkeren naar België leek me verstandiger. Onze toekomst in Australië zou onzeker zijn, terwijl Romina hier een goede vaste job heeft. Dat gooi je niet zomaar weg.”

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis