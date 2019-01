Jan en Romina moeten kiezen tussen België en Australië: "Klaar om voor altijd samen te zijn. Maar waar?" Wim Nijsten

10 januari 2019

00u00 0 Showbizz Vier heerlijke weken beleefde ze op Jans (30) ranch in Australië, maar deze week gaat de romantiek helaas weer op een laag pitje. Romina (27) keert huiswaarts met evenveel vlinders als vraagtekens. "Onze relatie is het belangrijkste, maar één van ons zal z'n droom moeten opbergen."

Half december trok Romina naar Australië om uit te zoeken of het werkte tussen haar en boer Jan. Een bezoek dat begon in mineur, toen het huis van Jan net voor de feestdagen door een zware storm zo goed als weggeblazen werd. Intussen heeft het koppel een nieuwe stek gevonden, en kunnen de twee zich focussen op wat echt belangrijk is in het leven: de liefde. En dat die wel degelijk overheerst, steekt het koppel niet langer weg. "Romina is al samen met mij gaan werken, we hebben al letterlijk stormen doorstaan en ze is nog altijd niet vertrokken, dus zal het zo slecht wel niet zijn", lacht Jan tijdens een nachtelijk telefoontje vanuit Australië.

Mooiste droom

Al zijn de tortelduifjes zich wel degelijk bewust van de valkuilen die hen weldra te wachten staan. België en Australië liggen niet meteen op pendelafstand. "Het klopt dat het niet evident zal zijn", aldus Romina. "Maar Jan heeft hier al bijna twee maanden zonder mij geleefd, en toen is het ook gelukt. Ik ben zeker dat we als koppel sterk genoeg zijn om deze situatie aan te kunnen. Mettertijd zullen we dan wel beslissen wat we gaan doen."

De liefde is zelfs zo groot dat Jan niet uitsluit zijn 'grote Australische avontuur' in te ruilen voor zijn droomvrouw. "Ik ben al heel blij met wat ik heb mogen doen, de acht jaar dat ik in Australië woon. En ook Romina is content met wat ze al heeft bereikt, denk ik. Alles hangt af van waar je prioriteiten liggen, hé. Ik vind het het belangrijkste om bij Romina te zijn, eerder dan waar en op welke manier. Onze relatie is de mooiste droom die ik kon realiseren."

Glunderen

Een gevoel dat Romina via dezelfde telefoon vanaf de andere kant van de wereld meteen bevestigt. "We hebben elkaar nog niet zo lang geleden ontmoet, maar ik heb telkens weer de indruk dat wij elkaar al eeuwen kennen. Bij hem kan ik volledig mezelf zijn. Voor het eerst in lange tijd kan ik zeggen dat ik oprecht gelukkig ben, en dat is helemaal de verdienste van Jan."

Die laatste voelden we bij die woorden glunderen tot in België. "Nu Romina hier bij mij is, wordt het steeds duidelijker dat wij bij elkaar horen. Het wordt alleen beter tussen ons. Wij zijn geen flierefluiters en zijn op een punt in ons leven aanbeland dat dit moet lukken. We zijn klaar om dit te doen werken."