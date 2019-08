Jan en Romina genieten van het goede leven: “We zijn allebei flink wat kilo’s aangekomen” Redactie

13 augustus 2019

06u00

Bron: Story 5 Showbizz Exact één jaar geleden bracht het VTM-programma ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’ Jan (31) en Romina (28) samen in Australië, waar Jan toen woonde. Een langeafstandsrelatie was voor geen van beiden een optie, en dus wonen ze nu in België en dat gaat goed.

Voor de Liefde met een hoofdletter L moeten soms knopen doorgehakt worden. Dat was zeker het geval voor Jan, een van de twee mannen die vorig jaar de liefde vond via ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’. Zijn keuze voor Romina was snel gemaakt, over de stap om terug te keren naar België deed hij iets langer. Maar na maanden wikken en wegen kozen Jan en Romina afgelopen lente resoluut voor een toekomst samen, in België. Dat gaat goed, want ze delen ook veel gemeenschappelijk passies. “We houden allebei van muziek, dus deze zomer hebben we al enkele festivals bezocht”, vertelt Romina. “Verder houden we van rustige dingen, zoals strandwandelingen, een barbecue thuis of een avondje op restaurant.”

Het goede leven dus, al heeft dat ook consequenties. “Een jaar geleden woog ik exact tien kilo minder dan nu”, aldus Romina. “Maar toen was ik misschien extreem mager. Ach, ik ben ­gelukkig en we genieten van het goede leven: een aperitiefje thuis, de lekkere Belgische keuken… (lacht) Ook bij Jan kwamen de kilo’s erbij. “Ik weeg intussen meer dan het dubbele van Romina. De voorbije maanden heb ik hier dan ook stilgezeten, terwijl ik in Australië zware fysieke arbeid deed. Nu ik opnieuw aan het werk ben, ga ik ervan uit dat de kilo’s er ook wel opnieuw af zullen gaan.”

