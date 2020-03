Jan Decleir krijgt Josje Huisman als hulpje in eerste Vlaamse kerstfilm Hans Luyten

03 maart 2020

Aan 'Dag Sinterklaas' werkt hij liever niet meer mee, maar een hoofdrol in de eerste Vlaamse kerstfilm ziet Jan Decleir duidelijk wel nog zitten. De opnamen van 'Familie Claus' starten op 16 maart.

De film vertelt het verhaal van de kleine Jules Claus, die niet van de kerstdagen houdt. Tot hij ontdekt dat zijn opa niet alleen een speelgoedwinkel uitbaat maar ook de enige echte Kerstman blijkt te zijn. In het winkeltje ontdekt de jongen een magische sneeuwbol die zijn wereld door elkaar zal schudden en waardoor hij langzaam steeds meer houdt van de ‘mooiste tijd van het jaar’.

Jan Decleir kruipt in de huid van opa Noël Claus en zijn kleinzoon wordt gespeeld door Mo Bakker. De twee zijn geen onbekenden voor elkaar, want ze stonden eerder al eens samen op de set van ‘Niet schieten’, de bioscoopfilm van Stijn Coninx over de Bende van Nijvel. Naast die twee hoofdrolspelers kan ‘Familie Claus’ ook rekenen op de inbreng van ‘De Slimste Mens’-jurylid Stefaan Degand, ‘Den elfde van den elfde’-actrice Eva Van Der Gucht, ex-K3-lid Josje Huisman en ‘Studio Tarara’-gezicht Janne Desmet. Zij zullen in de hartverwarmende familiefilm te zien zijn als de excentrieke hulpjes van meneer Claus. Andere namen van de cast worden later bekendgemaakt. Matthias Temmermans, die eerder al instond voor verschillende ‘Plop’-, ‘K3’- en ‘Mega Mindy’-films, zorgt voor de regie. De opnames lopen tot eind april en de première is voorzien op 25 november 2020.