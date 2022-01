Jan Bucquoy maakte film over dood van zijn dochter: “Jonge mama en getalenteerd fotografe. Maar het volstond niet”

“Ken jij in Brussel 'De Dolle Mol', mijn stamcafé? Je moet echt eens iets komen drinken. Ik zit daar haast iedere dag en het is er uniek. Tenzij ik een knappe verpleegster/masseuse/kokkin/dame met goed karakter en zin voor humor vindt, is dat hetgeen waar ge het op mijn leeftijd mee moet doen”, gniffelt Bucquoy. Dat er — ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd — nog heel wat deugnieterij zit in de anarchistische West-Vlaming, jawel. De man die jarenlang een slipjesmuseum uitbaatte, seksuele 'Kuifje'-tekeningen maakte en in z'n eentje probeerde meerdere staatsgrepen te plegen, blijft ook tijdens ons gesprek met vuur zijn unieke levensvisie verdedigen. “Vroeger was er veel meer ruimte om buiten de lijntjes te kleuren. Neem nu mijn staatsgrepen. Ik 'bestormde' dan ieder jaar het koninklijk paleis. Als ik later was dan voorzien, maakten de soldaten daar mopjes over. 'Allez Jan, ge hebt in de file gestaan zeker?', dat soort dingen. Tegenwoordig zou ik zo'n stunts niet meer moeten uithalen. Ze knallen je meteen overhoop omdat je zogezegd een aanslag pleegt op het staatshoofd. Daar hebt ge dus niets aan hé. Ik wil mezelf wél opblazen in de buurt van een dictator, zoals Erdogan of Loekasjenko. Mensen denken toch dat ik al dood ben, dan kan ik er net zo goed uitgaan met een knal. (lacht)”