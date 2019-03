Exclusief voor abonnees Jan blijft bij Romina in België: “Ik heb geen retourticket naar Australië geboekt” Michaël Vanderleyden

27 maart 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Na maanden van wikken en wegen hebben ze de knoop doorgehakt: Jan (30) en Romina (27), die elkaar leerden kennen tijdens het afgelopen seizoen van ‘Boer Zkt. Vrouw’, kiezen voluit voor elkaar. De knappe cowboy, die vorige week op een vliegtuig stapte om Romina in haar West-Vlaamse thuisbasis te bezoeken, keert niet meer terug naar Australië. “Ik heb geen retourticket geboekt, ik blijf in Vlaanderen", klinkt het in TV Familie.

Toen Romina en Jan na ‘Boer Zkt. Vrouw’ bekendmaakten dat ze hun relatie alle kansen wilden geven, dachten heel wat mensen dat ze na verloop van tijd richting Australië zou trekken. Maar het tegendeel blijkt nu waar: Jan maakt de omgekeerde beweging en keert terug naar zijn heimat. “Enkele weken geleden heb ik de knoop doorgehakt”, zegt hij. “Ik wil voluit gaan voor een leven met Romina in Vlaanderen. En Brugge wordt mijn thuisbasis.”

Romina zelf was al een tijdje op de hoogte van zijn beslissing. “Op Valentijnsdag stuurde hij me een foto van zijn ‘one way-vliegtuigticket’. Ik was uiteraard in de wolken: het is het mooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen.”

Wat uiteindelijk de doorslag gaf bij Jan? “Het is een optelsom van factoren en ik ben zeker niet over één nacht ijs gegaan. Australië is voor veel Belgen wellicht een droombestemming, maar het is van hieruit moeilijk in te schatten hoe hard de situatie ginds is voor mensen op het platteland. De boeren down under hebben een zeer slechte oogst achter de rug. Al enkele jaren zelfs. Er is ook de extreme droogte, de ergste in 60 jaar. En dan spreek ik over een oppervlakte van twee à drie keer België.”

