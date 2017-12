Jamie Olivers kinderen mogen één minuut vloeken per jaar TC

15u18 0 ANP Showbizz Tv-kok schenkt zijn kroost één 'vuile woorden-minuut' op kerstavond.

De bekende tv-chef Jamie Oliver heeft met Poppy (15), Daisy (14), Petal (8), Buddy Bear (7) en River (2) vijf kinderen en bijgevolg moet de man thuis ook heel wat opvoedkundige uitdagingen aangaan. Eén ervan is blijkbaar een lastige: zijn kinderen ervan weerhouden om te vloeken of 'vuile woorden' te gebruiken. "Ik ben Brits, dus ik gebruik per definitie zelf heel veel schuttingtaal", zo zegt hij. "Dat zit in onze cultuur ingebakken. Bovendien werd ik opgevoed in een pub. Als kind werd mijn eigen woordenschat op dat vlak behoorlijk uitgebreid. Er was geen ontsnappen aan."

Hypocriet

Toch wil Jamie niet dat zijn kinderen dat soort taal hanteren. "Het is een beetje hypocriet, ik weet het. Maar het is vooral mijn vrouw Jools die erop hamert dat ze deftig praten. En aangezien we als koppel afgesproken hebben dat we onze kinderen op die manier willen opvoeden, moet ik die regel als papa ook doen respecteren. Dat betekent dat ik zelf constant op mijn taalgebruik moet letten." Toch doet Jamie jaarlijks een toegeving. 'Met kerst mogen de kids allemaal één minuut vloeken en obscene woorden gebruiken. Het is verbazingwekkend hoe goed ze daarin zijn! Voor kids die deze woorden het hele jaar door niet mogen hanteren kennen ze er toch opvallend veel. Vooral mijn zoon Buddy. Die maakt zelfs hele rijmpjes met 'vuile' woorden. Ik sta elk jaar weer met mijn mond vol tanden. Al geef ik toe dat ik er ook stiekem naar uitkijk..."