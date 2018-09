Jamie Oliver zet achtervolging in op inbreker en werkt hem tegen de grond KDL

10 september 2018

11u52 0 Showbizz Jamie Oliver (43) mag zich even de plaatselijke held noemen in Londen. De tv-chef wist er namelijk eigenhandig een "agressieve" dief te klissen toen die in zijn huis wilde inbreken.

Jamie betrapte de man toen hij in wilde breken bij de chef en zette meteen de achtervolging in toen die op de vlucht ging. Jamie wist de man bij te benen en werkte hem daarna eigenhandig tegen de grond waarna de politie de dief kon arresteren.

Volgens de Britse pers probeerde de dief eerder al in te breken bij andere panden in de buurt, waar ook Kate Moss zou wonen en is de buurt Jamie erg dankbaar voor zijn "snelle handelen".