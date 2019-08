Jamie Oliver wordt gek van telefoonverslaafde kinderen HAA

11 augustus 2019

20u01

Chefkok Jamie Oliver probeert als ouder van vijf kinderen zijn kroost zo veel mogelijk discipline bij te brengen. Toch gaat dat met de huidige 'mobiele generatie' niet altijd van een leien dakje.

"Ik verwacht gewoon bepaald gedrag. En het kan me niet schelen of ze me leuk vinden of niet", zegt de Britse celebrity in You Magazine over de opvoeding van zijn kinderen. Met name de tijd die zijn kinderen spelend op hun telefoon doorbrengen is Jamie soms een doorn in het oog. "Die schermen! Het gaat gewoon 24 uur per dag door.”



De tv-kok is van mening dat het wel minder mag. "Ze hebben het idee dat die telefoon van hun is. Voor de duidelijkheid: die telefoon is van mij, want ik betaal de rekeningen. Ieder kind lijkt te denken dat het een mensenrecht is om zo'n ding te hebben.”

