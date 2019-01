Jamie Oliver laat de moed niet zakken na miljoenenverlies en overweegt zelfs zesde kind: “Vijf kinderen is genoeg, maar zes is een mooi rond getal” TVC

08 januari 2019

14u07

Bron: The Sun 0 Showbizz Velen kennen Jamie Oliver (43) als een goedlachse chef, maar toen zijn restaurantimperium deels was afgebrokkeld, leek hij steeds meer op een uitgebluste zakenman. The Sun sprak exclusief met de kok. “Ik sliep niet meer. Had geen rust in mijn hoofd.”

De financiële problemen hadden hem niet alleen in zijn portemennee geraakt - hij verloor 13 miljoen pond (omgerekend 14,5 miljoen euro), ook zijn gezondheid leed onder de stressvolle situatie. “Van nature ben ik een optimistisch persoon, maar ik voelde me gewoon droevig. Veel heb ik die periode niet geslapen. Ik ging elke dag pas om één uur ’s nachts slapen en stond rond 4 uur opnieuw op. Mijn telefoon stond steeds aan. Ik had geen rust in mijn hoofd.” Oliver wist dat er iets moest veranderen en begon zich te verdiepen in gezonde voeding en slapen. Nu heeft hij een strikte slaaproutine: de kamer moet koud zijn en met een slaapmasker houdt hij al het licht buiten. “Ik ben net een baby. Elke dag zet ik een wekker om 10 uur ’s avonds om mezelf in bed te leggen.”

Toch is hij nog steeds een vroege vogel: om 5 uur staat hij op. Hij is steeds de eerste die aankomt op kantoor en is ook de laatste die er vertrekt. Zijn succes heeft hij deels te danken aan dit doorzettingsvermogen, maar volgens critici is het ook de reden waarom hij zichzelf voorbij is gelopen; zijn imperium groeide te snel.

Op de fles

In 2017 moesten twaalf van de 37 vestigingen van Jamie’s Italian dicht. 600 mensen verloren hun job. Dat was het moment waarop de beroemde kok 13 miljoen pond (omgerekend 14,5 miljoen euro) van zijn eigen vermogen in de zaak stak om de restaurantketen van het bankroet te redden. Enkele maanden later was steakhouse-keten Barbecoa aan de beurt en sloot hij al zijn Union Jacks restaurants. Ook Jamie Food magazine werd na tien jaar stopgezet. “Het was de verschrikkelijkste periode in mijn leven”, zegt Jamie Oliver.

Het was de verschrikkelijkste periode in mijn leven Jamie Oliver

Waarom zoveel restaurants de deuren moesten sluiten? De chef denk dat meerdere factoren een rol hebben gespeeld: de brexit, het betalen van huur voor al de panden, de stijging van personeelskosten en het steeds duurder worden van etenswaren. Ondanks de tegenslagen is hij wel steeds blijven innoveren. Of het nu een nieuw boek, televisieserie of een set potten en pannen is, hij is altijd met iets bezig.

Zesde kind

Ook in zijn privéleven gaat het leven gewoon door. Oliver is al sinds zijn achttiende samen met zijn vrouw Jools (44) en ze zijn nog steeds de beste vrienden. “Alles wat we samen doen, is succesvol”, zegt hij. Het koppel heeft samen vijf kinderen - Poppy Honey (16), Daisy Boo (15), Petal Blossom (9), Buddy Bear (8) en River Rocket (2). En Jools zou graag nog een zesde kind op de wereld zetten. “Ik zal proberen om dat idee onder controle te houden, maar ik heb gemerkt dat me dat meestal niet goed lukt. Ook is zes een mooi rond getal.”