Jamie Oliver heeft “geen geld meer” om restaurantimperium te redden Karen Van Eyken

29 oktober 2018

14u05

Bron: The Independent, Daily Mail 0 Showbizz Lang lag de culinaire wereld aan zijn voeten. Nu moet Jamie Oliver de grootste uitdaging uit zijn carrière aangaan. Zijn restaurantimperium verkeert immers in zwaar weer, maar de Britse chef heeft geen geld meer over om de business draaiende te houden. Dat heeft hij onthuld aan de Britse pers.

In 2008 opende het eerste Italiaanse restaurant van Oliver de deuren in Oxford. Mensen stonden rijen dik aan te schuiven. De ene opening na de andere volgde. Het leek een grandioos succes. Maar de eerste negatieve signalen doken vorig jaar op. De nakende brexit maakte de ingrediënten voor zijn Italiaanse gerechten te duur. De marges werden te klein. En de keten was niet (meer) rendabel.

In 2017 moesten al zeven vestigingen van Jamie’s Italian dicht. Begin dit jaar volgden nog 12 extra sluitingen. 600 mensen verloren hun job. Dat was het moment waarop de beroemde kok nog 13 miljoen pond (omgerekend 14,6 miljoen euro) van zijn eigen vermogen in Jamie’s Italian stak om de restaurantketen van het bankroet te redden.

Nu heeft hij echter verklaard dat indien een van zijn restaurants financiële steun nodig heeft, dat hij niet langer in staat is om die te verstrekken.

“Ik heb geen geld (uit eigen zak) meer over”, claimt Oliver. “Ik heb geprobeerd om het goede te doen. Ik ben nooit betaald door de restaurantketen, ik heb het geld altijd opnieuw geïnvesteerd.”

De chef-kok zegt dat hij evenwel niet “blut” is, maar niet het nodige geld heeft om in het restaurantgedeelte van zijn zakenimperium te stoppen. “Er komt een punt waarop ik de rest van mijn bedrijf en de mensen die daar werken niet op het spel kan zetten.”

Toch geeft hij de moed niet op. “Het voordeel is dat ik nu weer de volledige controle over de restaurantbusiness heb. Ik ben de eigenaar. We hebben harde lessen geleerd en komen er wel bovenop.”

John Knight, de nieuwe manager van de Jamie Oliver Restaurant Group, heeft zich sterk gemaakt dat de business over een paar jaar weer winstgevend zal zijn. “We openden te snel te veel restaurants op de verkeerde plaatsen”, verkondigde hij. Binnen 4 jaar zou de restaurantgroep weer schuldenvrij moeten zijn en dan zou Oliver “zijn geld terugkrijgen” of “alleszins het grootste deel ervan”.

Een bekende kop is vaak niet voldoende om een goed draaiende restaurantketen uit de grond te stampen. Ook in ons land moest Würst, het geesteskind van Jeroen Meus, recent de boeken neerleggen. “Ik heb een faling en daar ben ik niet trots op”, zei de kok daarover in De Tijd. “Ik heb het uit handen gegeven, dat had ik niet mogen doen.”

Bekijk ook: